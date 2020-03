La conductora de Espectáculos de América Noticias, Rebeca Escribens, aseguró que no le interesa que algunos comunicadores cuestionen a los personajes de la farándula; al ser consultada sobre el estilo de algunos de sus colegas.

En ese sentido, la también actriz refirió que cada persona actúa de acuerdo con su educación, valores y formación.

“Me interesa tres pepinos lo que haga el resto. Cada quien tiene su educación, su formación, sus principios”, comentó Escribens luego de participar en la conferencia de prensa sobre la obra “Madres, el musical”.

Por ello, afirmó que como parte de su labor frente al bloque de espectáculos de América Noticias siempre hace un esfuerzo para no juzgar a la gente ni por su conducta ni declaraciones.

“Trato de no juzgar a la gente ni por sus actos, ni por su físico ni por lo que dice, ni por lo que hace”, subrayó.

Rebeca Escribens (Video: Marisol Mayta)

Incluso, mencionó que si determinada persona le pide que no hable sobre determinado asunto, no lo hace.

“Si alguien me dice está pasando algo (sobre un tema, persona) no lo vuelvo a tocar. Si un amigo te dice que no le digas gordo, ¿le vas a seguir diciendo gordo?, finalmente, si no es tu amigo, peor”, expresó.

“No me interesa la televisión en general, me interesa mi trabajo. No estoy perdiendo el tiempo mirando al costado. No me interesa. Miro al costado cuando tengo que atender a mi familia, pero nada más”, añadió.

“No trabajo para ser famosa”

En otro momento, Rebeca Escribens señaló que no trabaja en la televisión para ser famosa, sino porque disfruta de la carrera que estudió.

“Mi hijo me preguntó ayer que lo fui a recoger al colegio ¿esa chica es más famosa que tú? Le dije cuál es el problema que sea más famosa, yo no trabajo para ser famosa, trabajo como tu papá en la oficina como tu hermano. Trabajo para disfrutar de mi carrera de lo que he estudiado, para comer para vivir para poder viajar”, manifestó.