Rebeca Escribens: "Yo no soy Tula Rodríguez ah, a mí no me vas a venir a contestar" (VIDEO)

Rebeca Escribens sorprendió al aparecer en el set de 'Esto es Guerra' y, fiel a su estilo desenfadado, no dudó en enfrentarse desde un inicio al Tribunal del reality.

"El Tribunal le falta el respeto a ustedes dos (conductores) a cada rato y ustedes no hacen nada. Les quita el habla, les apaga el micro... a Ignacio lo dejaron en la calle otra vez", dijo la polémica conductora.

Sin embargo, la discusión no quedó ahí, ya que Rosángela Espinoza se acercó para reclamarle por haberla llamado "hipócrita" en su programa de la mañana.

Fue en ese momento cuando Rebeca Escribens hizo un comentario que dejó sorprendidos a los conductores del reality juvenil.

"No hables mal de mi trabajo porque yo trabajo en televisión. Respeto, yo no soy Tula Rodríguez ah, a mí no me vas a venir a contestar caramba, anda lárgate ya", expresó airadamente la figura de América Televisión.

Por su parte, Mathías Brivio y Gian Piero Díaz solo atinaron a sonreír, mientras que el Tribunal pidió mandar a corte comercial para que todos se calmaran en el set.