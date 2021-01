Tras confirmar que se contagió de COVID-19 junto a su esposo, la cantante Anahí contó más detalles de la forma en contrajo el terrible virus y cómo se vio afectada su familia durante todos estos días.

“Hoy vimos la luz!! La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente, me contagié en el concierto tributo a RBD”, confesó la exintegrante de ‘Rebelde’.

Asimismo, Anahí reveló que una persona cercana a ella fue la que llegó con el virus sin saberlo y que ella fue la única contagiada del evento.

“Después de no salir de mi casa en casi un año el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, agregó en un extenso mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

“Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés bendito sea Dios siempre estuvieron perfectos. Hoy solo queda dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa”, dijo Anahí, quien también mostró que se ha sometido a una prueba de hisopado para descartar que ya no tengan el virus.

Finalmente, la también actriz pidió a sus seguidores que sigan cuidándose del nuevo coronavirus, pues nada es más importante que la salud.

“Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada”, sentenció.

