La empresa de comunicación que cofundó la actriz Reese Witherspoon, Hello Sunshine, fue comprada por 900 millones de dólares por una compañía respaldada por el fondo de inversiones Blackstone, informó este lunes The Wall Street Journal.

Según el diario, la operación es parte de un plan para formar una empresa de entretenimiento independiente en un Hollywood en el que el contenido de plataformas digitales está muy demandado.

Aunque las compañías implicadas no revelaron los detalles del acuerdo, personas conocedoras del asunto aseguraron a The Wall Street Journal que se pagaron 900 millones de dólares por Hello Sunshine, que cuenta entre sus producciones con la exitosa serie de HBO “Big Little Lies”.

El proyecto de entretenimiento respaldado por Blackstone, que aún no tiene nombre, será dirigido por los antiguos ejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs, mientras que Witherspoon y la directora ejecutiva de Hello Sunshine, Sarah Harden, formarán parte del nuevo consejo de dirección.

Witherspoon, que cofundó Hello Sunshine en 2016, afirmó en una entrevista que la compra supone un importante espaldarazo a su apuesta por un mayor número de historias contadas por y para mujeres.

Junto con “Big Littles Lies”, protagonizada por Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz y Meryl Streep, la compañía también es responsable de series como “Little Fires Everywhere”, de Hulu, y “The Morning Show”, de Apple TV.

“Voy a insistir en esa misión de contratar a más creadoras mujeres de todo tipo de contextos para que muestren sus experiencias”, explicó Witherspoon.

“Es un paso importante en el mundo porque realmente significa que las historias de las mujeres importan”, agregó.

En total, Blackstone gastará 500 millones de dólares en la compra de Hello Sunshine de sus actuales inversores, entre los que se encuentran AT&T y Emerson Collective.

La adquisición se produce cuando las grandes plataformas de streaming están tratando de ofrecer la mayor cantidad de contenido televisivo de alta calidad posible.

Como consecuencia, recientemente Amazon acordó comprar MGM Holdings por 8.450 millones de dólares, mientras que SpringHill Co, la empresa fundada por LeBron James, busca ser comprada por unos 750 millones de dólares, según el diario neoyorquino.

VIDEO RECOMENDADO

Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19

El coronavirus no distingue geografía, género o condición social, todo tipo de personas se han visto afectadas por él, incluso un grupo de famosos que ya han he null