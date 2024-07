Durante su estadía en los Premios Heat 2024, Cielo Torres se emocionó hasta las lágrimas al ser elogiada por la cantante colombiana Arelys Henao, más conocida como la “Reina del despecho”.

En un encuentro que tuvieron ambas artistas en el evento que se realizó en Punta Cana, República Dominicana, Henao llenó de halagos a la cantante peruana y le brindó consejos para su carrera musical.

“Cuando te escuché la primera vez, yo te dije: ‘Cree en ti porque serás muy grande’. Lo que pasa es que nadie es profeta en su propia tierra, pero tú encárgate de ser profeta en tu propia tierra, porque yo primero fui en mi departamento de Antioquia, Colombia. Sí se puede ser profeta cuando se trabaja con fe y perseverancia”, le dijo Arelys a la cantante peruana.

La cantante colombiana aseguró que desde el primer día que vio a Cielo Torres en redes sociales le auguró un camino internacional: “Esta niña canta hermosísimo, tiene futuro para ser grande en América Latina. Yo creo en ti, pero te pido que creas en ti”, enfatizó.

Con toda la emoción por tan sabias palabras de la maestra colombiana, Cielo derramó lágrimas y la abrazó. “ Yo no podía más de la emoción cuando vi que me seguía (por redes sociales) y me escribía. No podía creerlo, me preguntaba si era verdad y revisé varias veces. Para mí es un honor poder verte y escucharte”, mencionó la artista peruana.

SE LUCIÓ EN LOS PREMIOS HEAT

Los Premios Heat Latin Music Awards 2024 fueron testigos del talento peruano en Punta Cana (República Dominicana) el jueves 11 de julio y una de las presentaciones más impactantes con Cielo Torres.

La cantante peruana estuvo nominada a ‘Mejor artista región sur’. Ella compitió con su compatriota Amy Gutiérrez, así como Anitta, Nicki Nicole, Ludmilla, Emilia, Duki, KHEA, Cris Mj, Trueno, La Joaqui, Tini, Milo J, Tiago PZK y Lit Killah. El premio fue para la cantante brasileña Anitta.

“La música me lleva a lugares increíbles. Aquí estamos aprendiendo y creciendo a diario”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cielo Torres apareció en la alfombra verde luciendo un vestido del diseñador León Atelier que dejó boquiabiertos a los asistentes internacionales.