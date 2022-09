La reina Isabel II, una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial, murió este jueves 8 de setiembre a los 96 años, tras permanecer bajo estricto cuidado médico, luego que en la mañana sus doctores manifestaran preocupación por su salud.

La vida de la reina que permaneció más tiempo en el trono de Reino Unido, y quien se convirtió en la monarca más longeva del mundo, ha sido mostrada desde la ficción en la exitosa serie “The Crown”.

De género drama histórico, y basada en hechos reales, la serie de Netflix producida por Peter Morgan expuso en las pantallas detalles poco conocidos de cómo fue el reinado de Elizabeth Alexandra Mary, conocida popularmente como la reina Isabel II, quien llegó a la corona el 2 de junio de 1953.

¿Cuándo fue estrenada?

La serie que muestra los conflictos, polémicas y hechos controversiales que protagonizó la realeza británica cuenta actualmente con 4 temporadas, que hacen un total de 40 episodios que duran entre 47 y 60 minutos.

Las temporadas

La actriz Claire Foy fue la encargada de darle vida a la reina Isabel durante las primeras dos temporadas. Luego, para la tercera y cuarta temporada, fue Olivia Colman.

La cuarta temporada de “The Crown” se alzó con el premio a la mejor serie dramática en los últimos premios Emmy.

La quinta temporada se estrenará en noviembre de 2022. Y tendrá un nuevo elenco y nuevas historias, pero con los mismos personajes y los dramas monárquicos de siempre. Sin embargo, Olivia Colman dice adiós y la reina será interpretado por Imelda Staunton.

Se espera que la temporada cinco narre el final del matrimonio de Charles y Diana, que terminó formalmente en 1996, pero aún se desconoce si se relatará los eventos que llevaron a la trágica muerte de la princesa en un accidente automovilístico en 1997.

Algunos de los secretos de la realeza expuesto en “The Crown”

La falta de preparación de la reina Isabel II

En las primeras temporadas se puso sobre la mesa la educación académica de la reina Isabel II, interpretada por la actriz Claire Foy, pues cuando subió al trono se dio cuenta de que sus conocimientos eran limitados para el poder alcanzado.

Según la serie de Netflix, los estudios de la reina fueron básicos, a cargo de una institutriz en casa, y solo tuvo un par de lecciones privadas sobre temas específicos. Su falta de preparación la hace insegura e influenciable ante quienes ella cree mejor educados.

Los problemas de la princesa Margarita

En más de una escena de “The Crown” vemos a la princesa Margarita, la única hermana de monarca, bebiendo o en permanente estado de fiesta. Y en la serie se da entender los motivos que la impulsaron a hacerse de esa fama.

En las dos primeras temporadas se evidencia que Margarita no tenía un propósito real en su vida. Y cuando realmente encontró el amor, las reglas de la Corona se lo arrebataron.

Otro detalle que es evidenciado es que tiene un gran resentimiento hacía su hermana, y constantemente está buscando dejarla en ridículo. Este es un secreto a voces, que “The Crown” llevó a la pantalla.

La difícil relación entre Isabel II y Margaret Thatcher

Según se puede apreciar en la cuarta temporada de “The Crown”, la relación entre la primera ministra británica y la monarca no fue buena. Margaret Thatcher no encajaba especialmente bien en los ambientes más elegantes. Además, sus políticas liberales no eran bien vistas por la reina.

¿La reina Isabel II tiene una familia oculta?

En la cuarta temporada, en el episodio titulado “Monarquía hereditaria”, la hermana de la reina, la princesa Margarita, busca ayuda para afrontar sus problemas relacionados con su salud mental.

Es así que descubre un terrible secreto: sus primas hermanas, Katherine y Nerissa, vivían apartadas de la familia real, internadas en una institución psiquiátrica.

Lo más desconcertante fue que ambas habían sido declaradas muertas. En la serie, se ve a Margarita e Isabel II revisando el libro de registros, para descubrir que el certificado de muerte de sus primas es falso. Margarita, además, descubre que otras tres primas lejanas, Idonea, Rosemary y Ethelreda, también estaban ingresadas en el hospital.

Poco después, la serie muestra una escena en la que Margarita se enfrenta a su madre (Marion Bailey). “¡Cinco miembros de nuestra familia están encerrados y abandonados!”, le recrimina Margarita. “No teníamos otra opción”, le responde la Reina Madre.

Aunque no se pueda probar la discusión entre Margarita y su madre Isabel, sí es cierta la historia de las primas ‘ocultas’ de la Reina. Es más, la noticia sobre sus falsas muertes y su internamiento psiquiátrico se publicó en los medios de comunicación en 1987, un año después del fallecimiento real de Nerissa.

VIDEO RECOMENDADO

Después de que el mismísimo Gobierno británico haya exigido a Netflix que aclarase que la serie creada por Peter Morgan es ficción.