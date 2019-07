Natalie Vértiz: "No soy bailarina profesional, pero siempre he sido como estudiosa en las cosas que me gustan"

El nuevo programa "Reinas del show" de Gisela Valcárcel se inició -este sábado- con la participación de conductora Natalie Vértiz quien se disputará el primer lugar con otras seis concursantes.

Durante su presentación, la exchica reality admitió encontrarse muy nerviosa al pisar el escenario que se encuentra ubicado en Pachacamac.

Además, reconoció que no es una bailarina profesional; sin embargo, dijo que pondrá todo de su parte para realizar un buena presentación.

"Estoy bastante nerviosa. No soy una bailarina profesional, pero siempre he sido como súper estudiosa en las cosas que me gustan, que me propongo por eso acepté estar aquí", mencionó.

"Esto para mí es un gran reto. Lo tomó con mucha humildad, me siento bendecida. Quiero dedicar este baile a Yaco y Liam", añadió.

El jurado del programa se encuentra integrado por Santi Lemes, Morela Petrozi, Alejandra Sánchez. Esta vez, Michelle Soifer tiene un lugar preferencial aunque también forma parte del jurado.

Adolfo Aguilar sorprendió al convertirse en la coanimador de "Reina del show".