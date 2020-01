Renata Flores está decidida a seguir sus sueños y cumplir su principal objetivo: que los peruanos revaloremos el idioma de nuestros antepasados, el quechua. Con apenas 18 años, la joven cantante ya tiene las ideas claras.

Desde los 13 empezó a hablar y cantar en esta lengua. Tras escuchar continuamente que en su casa, en Ayacucho, sus familiares se comunicaban en este idioma le pidió a sus abuelas que le enseñen a hablarlo. En 2014, participó en “La Voz Kids”, donde adquirió técnica vocal. Posteriormente, lanzó covers en quechua como “House of the rising sun”, del grupo The Animals, y “The way you make me feel”, de Michael Jackson. En entrevista para Correo, la artista nos habla sobre su carrera musical que tiene como eje la lengua originaria.

Decidiste cantar en quechua para revalorar este idioma, ¿cómo fue la reacción del público?

Lo hice así porque sentía que mis compañeros y amigos del colegio no sentían orgullo ni amor por nuestro idioma. Entonces, pensé que ellos podían aprender el quechua por medio de mi música. Hay muchos niños y jóvenes que les gusta lo que hago, que quieren aprender la lengua. Me siento muy feliz de que mi idea esté funcionando.

¿Qué hace falta para que más jóvenes como tú revaloren el quechua?

Creo que hay una falta de interés por conocer sobre nuestros antepasados, no solo del Perú sino también de Latinoamérica. Los jóvenes tendríamos que revalorar e investigar nuestra historia. Además, debe haber un trabajo del gobierno que promueva la enseñanza del quechua en todos los colegios.

Cantas en quechua mezclando el pop y trap... ¿De buscar la internacionalización seguirás cantando en este idioma y con los mismos géneros musicales?

Estoy tratando de probar diversos géneros, fusionar los instrumentos andinos peruanos, quiero ser un poco más estratégica con las canciones. También he pensado incluir el español e inglés en mis siguientes temas; sin embargo, el quechua siempre será el idioma principal.

¿Cómo crees que puedas mantener tus temas en quechua si en el mercado internacional las canciones están principalmente en español o inglés?

Un artista evoluciona, pero no deja sus raíces. El quechua es nuestro, siempre debemos recordar de dónde vinimos, no dejar nuestra identidad. Por ello, sigo estudiando el idioma y seguiré cantando en este.

Otro de los mensajes de tus canciones es el empoderamiento de la mujer. ¿Por qué abordas este tema?

Esa fue la temática de la tercera canción propia que saqué: “Tijeras”. El objetivo es decirles a las mujeres que pueden ser más valientes, que no tengan miedo, que hagan respetar sus derechos y se revelen ante las injusticias.

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

Gracias a un incentivo económico que gané en un concurso organizado el año pasado por el Ministerio de Cultura, en abril lanzaré mi primer álbum con nueve temas de autoría propia. Este se llamará “Isq’un” (Nueve, en español).