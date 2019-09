Renée Zellweger explica por qué estuvo alejada de Hollywood

Síguenos en Facebook

Renée Zellweger, la actriz recordada por la serie de películas de Bridget Jones, reveló a la revista New York Magazine que se mantuvo lejos de los sets porque sufría una depresión severa.

"Estuve muy mal aconsejada y tomé algunas decisiones equivocadas. Mi vida estaba llena de sombras y me sentía triste”, sostuvo la actriz.

Sin embargo, para la actriz de 50 años el estar alejada de Hollywood le sirvió para curar y conocerse un poco más.

“No considero que haya perdido tiempo, porque aprendí mucho de aquella etapa, y, supongo, que eso es lo que necesitaba. Aprendí mucho sobre la perspectiva. Conocí diferentes patrones de mi comportamiento y comprendí diferentes consecuencias. Estoy orgullosa de haberme conocido mejor y de haber hecho algo diferente”, agregó.

Renée Zellweger contó que un terapista la ayudó a navegar por las emociones que sentía tras su retiro.

“Necesitaba no tener algo que hacer todo el tiempo, no saber qué voy a hacer en los próximos dos años por adelantado. Quería permitirme algunos errores. Tenía que haber algo de silencio para que las ideas se deslizaran”, sostuvo la actriz.

También dio a conocer el significativo consejo que le dio su amiga Salma Hayek cuando atravesaba su mal momento personal.

"Ella me contó una metáfora hermosa: 'La rosa no florece todo el año, a menos que sea de plástico', y yo le pregunté qué quería decirme con eso; y me explicó que tenía que dejar de fingir que estaba bien y tomarme un tiempo para descansar y recomponerme", contó.