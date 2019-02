Renzo Costa revela si financió alguna de las tiendas de ropa de Brunella Horna (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Renzo Costa no tuvo problemas en confirmar durante una entrevista que no financió ninguna de las tiendas de ropa de su expareja Brunella Horna.

"Me indignó eso (que digan que le puse las tiendas) Ella es una chica bien 'chamba'. Es increíble. Una cosa es lo que te muestra la tele y otra cosa es cuando convivía con ella. Era algo que me enamoró. Más que su físico, me gustó lo emprendedora que es. No le tiene miedo al trabajo. Le encanta trabajar", aseguró el empresario.

Asimismo, Renzo Costa resaltó lo emprendedora que es la rubia modelo y manifestó que le parecía injusto las críticas que le hacían en las redes sociales.

"No se ve mucho, a esa edad estás pensando en la discoteca, pero ella tenía un motor interno (...) En la tele muchas veces se especula y no se dan cuenta que hacen daño", agregó el popular 'Rey de los cueros'.