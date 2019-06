Renzo Schuller reveló que abandonó “Combate” porque se sentía muy cansado del reality

Síguenos en Facebook

Renzo Schuller vuelve a los escenarios con el hilarante unipersonal “Hasta aquí nomás”, en el que contará las cosas tal y como son en la vida de un hombre que, además de esposo, amigo y trabajador, es papá.

En una entrevista, Renzo Schuller recordó su etapa como conductor de ‘Combate’ durante siete años. El también actor confesó que decidió dejar el ‘reality’ porque se sentía cansado y desea iniciar nuevos proyectos.

"Decidí no seguir en 'Combate' con la finalidad de hacer otras cosas. Yo ya me sentía muy cansado. Cuando tengo mucho tiempo en algo, me digo: 'ya quiero cambiar y probar otras cosas'", comentó Schuller para el programa 'Encendidos' de RPP Noticias.

Cabe mencionar que Renzo descartó la posibilidad de volver a conducir otro reality de competencia.