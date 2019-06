Renzo Schuller: “La televisión está para entretener, para educar está el colegio”

Síguenos en Facebook

Intentó alejarse del mundo de la actuación estudiando otras carreras como Ingeniería Electrónica y Diseño Publicitario; sin embargo, su pasión pudo más y, por ello, se comprometió a luchar por sus sueños. El actor y conductor de televisión Renzo Schuller, después de estar ocho años vigente en la pantalla chica, vuelve a las tablas con su unipersonal Hasta aquí nomás, en el que plasma la vida de un hombre que, además de esposo, amigo y trabajador, es papá.

¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando dejaste la carrera de Ingeniería Electrónica por la actuación?

Me entendieron perfectamente, pero mis tíos y amigos me decían que me iba a morir de hambre. Creo que con lo que he logrado les he dado una lección.

¿Tu primer contacto con la televisión fue a través de la actuación?

Claro, mientras estaba estudiando actuación, salió mi primera novela, que fue Torbellino. El camino fue complicado porque yo no tenía ningún contacto en el medio; solito toqué puertas.

Comentaste que no eres amante de la rutina, ¿fue eso una de las razones por las que llegó el fin el programa Combate?

Con respecto a Combate, fue una decisión que se tomó junto al canal; nos dimos cuenta de que ya teníamos mucho tiempo y era momento de hacer nuevas cosas. Además, algunos auspiciadores ya no estaban entrando. Entonces decidimos empezar a trabajar en otros proyectos, que solo han quedado en ideas.

Actualmente, ¿existe una relación laboral con el canal 9?

No, no tengo ninguna relación con ellos. Estoy esperando que se concreten otras propuestas y por mientras me dedico a mis a redes sociales.

Precisamente, hemos visto videos con María Pía Copello por las redes sociales y, por su parte, ella no descarta trabajar juntos...

Hemos decidido apoyarnos en esta plataforma. Las pocas veces que nos hemos juntado siempre hubo química. Ahora nos llevamos muy bien, por eso tampoco descarto la posibilidad.

¿Existe todavía una amistad con Gian Piero Díaz?

De ese tema prefiero no hablar, ni siquiera mencionarlo, para evitar problemas.

¿Es complicado acostumbrarte a tu rutina lejos de la televisión después de 8 años?

No, a mí me parece genial. Estoy haciendo cosas que no hacía por falta de tiempo, ya que la televisión te absorbe muchísimo.

¿Te vamos a ver ligado a programas como Esto es guerra y Combate?

No, ya estoy buscando otras cosas, salir de la zona de confort, reinventarme. Tampoco quiero decir “Nunca volvería a hacer eso”, pero por ahora no es algo que quisiera hacer.

Como conductor, en su momento, de uno de los programas realities más vistos del país, ¿cómo manejaste las críticas por el formato?

Yo siempre manejaba las cosas con humor y le daba la vuelta a los temas, para no ahondar en cosas que no me gustaban. Por ejemplo, me molestaba mucho cuando pasaban cosas con los chicos fuera del programa y teníamos que tocarlas durante la emisión.

¿Sientes que los contenidos de televisión deben tener una labor educativa?

La televisión está para entretener, no necesariamente para educar, para eso está el colegio. Ahora, si con tu programa dejas algo, bacán. Mucha gente dice “Deberían haber programas que te enseñen a sumar”, pero cuando existen, no los ven. Existe una doble moral.

Vuelves a los escenarios con el stand up comedy Hasta aquí nomás…

Así es. Este espectáculo busca resumir todo lo que me ha pasado en la vida, poniendo como punto de partida la paternidad.

¿Cómo es Renzo como papá?

A mí me gusta ser un padre presente, estar ahí, así sea cinco minutos. Sé que los cinco primeros años son los más importantes. Ya en el sexto año desaparezco de mi casa (risas). Yo quiero que mis hijas sepan que soy su papá, su pata, a quien pueden contarle cualquier cosa.

Has mantenido tu vida privada lejos de las pantallas, ¿ha sido difícil hacer que respeten tu espacio?

No. Antes creo que era un poco exagerado, pero ahora voy con mi esposa a un estreno sin problemas, tampoco me voy a poner una bolsa en la cara para que no me vean (risas). Por el lado de mis hijas, no cuelgo nada en las redes sociales. Respeto a quien lo hace, yo prefiero guardar ciertas cositas para mí.