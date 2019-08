Ricardo Montaner: "No vivo de los recuerdos, vivo de lo que hago ahora”

Síguenos en Facebook

A Ricardo Montaner no le bastan sus agotadoras giras de conciertos y las extenuantes sesiones de grabación de sus discos. Ahora también su tiempo lo dedica a ser “coach” en La Voz Argentina y México, realities que lo enfrentan a jóvenes talentos de la interpretación que él busca guiar como un “padre artístico”. En tiempos de cambios en la industria musical y épocas en las que las reglas del juego son otras, ¿será más fácil hoy lograr que alguien apueste por una nueva voz? El cantante, que ofrecerá un concierto este 31 de agosto en Plaza Arena en Lima, opina al respecto.

“Siento que hoy se han ido agregando maneras efectivas de exponer la música. Hoy un joven que viva, por ejemplo, en Arequipa y que tenga una guitarra, pero no sabe cómo acceder a los medios tradicionales, agarra su teléfono, su guitarra y se graba cantando un tema. Luego lo sube a YouTube y ese video corre la posibilidad de que se viralice, y quizás llegue a tus oídos. Si eres un productor, tal vez dices “yo quiero producir a este muchacho”.

En el caso de los realities como La Voz, ¿cuál es el principal aporte para los participantes?

Es un formato que permite que todo tipo de persona acceda a él, no importa en dónde vivas ni tus recursos económicos. Tú pasas por casting o te inscribes en la página web. Si eres aceptado, llegas hasta la audición a ciegas. Si algunos de los “coachs” da la vuelta, tú ya tienes un equipo. A partir del momento en el que hiciste la audición a ciegas y pasaste, te vio un país entero. Esa exposición es el mayor aporte.

Definitivamente hoy cada cantante tiene que ser su propio promotor y productor...

Entre comillas, sí. Siendo un artista independiente, te puedes hacer conocido; pero, por otro lado, las compañías discográficas siguen existiendo con más fuerza que nunca y son muy necesarias para la vida profesional de un cantante. Yo estoy dentro de una compañía. Lo que quiero decir es que ahora la visibilidad que tiene un artista se logra mucho más rápido que hace 40 años. Yo, para que una compañía de discos me viera, tenía que cantar en el Festival de Ancón, en Trujillo, Chiclayo, Sullana. Hoy no; grabo una canción, la pongo en YouTube y se acabó la historia.

Lo real hoy es que quien no se reinventa está perdido, y no solo en la música. Acabas de grabar con Farruko...

A lo largo de mi carrera, al margen de la balada pop que es lo mío, he cantado rancheras, tango, bachata, bolero y merengue. Mi disco anterior fue un disco de música regional mexicana. He grabado todo tipo de música. Por lo tanto, de ninguna manera me parece extraño, al menos a mí, hacer una colaboración con un “chamo” como Farruko o como J. Balvin o Nicky Jam. También he grabado con Sanz y Juanes. Para mí, en la música no hay discriminación.

Montaner la tiene clara, pero algunos de tus colegas, por ejemplo, consideran al género urbano que hace Farruko como “la degeneración de la música”...

Te voy a decir algo: yo la considero como la evolución de la música, que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser muy claros: los tiempos van cambiando. Te voy a poner un ejemplo y con eso resumimos todo: seguramente tienes puesto un blue jean. Cuando nuestros tatarabuelos los usaban, eran muchos más anchos, se llevaban por arriba de la cintura, eran probablemente de tela más dura y los usaban para el trabajo. El blue jean ha ido evolucionando: hoy el que tengo puesto se usa más pegado, más “tubito”; la tela es un poco más suave. Han cambiado los modelos, pero el jean sigue siendo el jean. Lo mismo pasa con la música: sigue siendo música la balada, el pop sigue siendo el pop; pero este ha evolucionado de tal manera que ahora se llama “urbano”, que no es otra cosa que el pop del 2019.

Definitivamente tú no vives de los recuerdos...

Hay que vivir de lo que viene en el futuro. Es chévere tener muchos recuerdos. Yo, ahora mismo en mi oficina desde donde te estoy contestando, veo mis discos de oro y de platino que están todos puestos en la pared, y me parece maravilloso. Sin embargo, te soy sincero, yo no vivo de eso; vivo del presente, de lo que hago ahora.

Perfil

Ricardo Montaner, cantante y compositor

Héctor Eduardo Reglero Montaner nació en Avellaneda (Argentina) el 8 de setiembre de 1957. A los 7 años, se mudó junto a su familia a Venezuela.