Ricardo Montaner: "Venezuela cobijó a una cantidad enorme de peruanos en la década del 70”

Durante una entrevista sobre su último disco, Ricardo Montaner fue consultado por la xenofobia que existe en nuestro país y que es aprovechada, incluso, por algunos políticos. Esto a raíz de la migración de un gran número de venezolanos.

El cantante de nacido en Argentina, pero que vivió casi toda su vida en Venezuela, recordó que en la década de los 70, la nación venezolana fue quien recibió a un gran número de peruanos.

“Yo hice una campaña que continúa y que se llama Todos Somos Migrantes. Y lo que me provoca tu pregunta es recordarles a los peruanos que también han sido migrantes. Yo mismo te puedo decir, por experiencia, que Venezuela cobijó a una cantidad enorme de peruanos en la década del 70”, contó el intérprete en entrevista para El Comercio.

Ricardo Montaner también recordó que las personas que cuidaron a sus hijos cuando estos eran pequeños eran de nacionalidad peruana y que llegaron a Venezuela durante este proceso.

“Y te voy a decir más, dos de las personas que trabajaban conmigo cuando mis hijos eran apenas unos bebes eran peruanos emigrados a Venezuela, que contribuyeron al progreso del país”, comentó el cantante.

Finalmente, Montaner hizo hincapié en las razones que llevan a un migrante a dejar su país y que están muy alejadas de un viaje turístico.

“Recordarles que el migrante no está allí por turismo sino por necesidad. Al migrante lo obligaron a irse de Venezuela, con mucho sacrificio, caminando. Los he visto en las fronteras y en las ciudades: una cantidad enorme de venezolanos caminantes, que si bien están yendo hacia el sur, en realidad no tienen un rumbo claro”, sentenció.