Ricardo Morán reveló que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) le negó la posibilidad de inscribir a sus hijos en el Perú y hasta el momento no cuentan con un Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que están como ilegales en el país.

“Por eso la ley dice que un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú, por eso mis hijos no tienen ningún registro. Viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país porque la ley y la RENIEC me ha negado, con un documento, la posibilidad de que yo los inscriba ”, expresó en el programa ‘Más vale tarde’.

El productor de televisión cuestionó que las leyes no estén a la altura de los avances tecnológicos y resaltó la antigüedad de la ley del código civil del derecho de familia.

#Exclusivo 🔴 “Reniec me ha negado la inscripción de mis hijos”. Esta fue la respuesta que dio @RicardoMoran a #MásValeTarde pic.twitter.com/IOKmkaF3Z1 — Más vale tarde - Oficial (@MasvaleTardeof) December 8, 2020

“Tengo sus partidas de nacimiento norteamericana y dice: Ricardo Morán, papá de Emiliano Morán, papá de Catalina Morán. Tengo sus pasaportes norteamericanos porque en Estados Unidos la ley no se hace ascos, dice, ah, perfecto, ya está, firma. Ellos entraron al Perú y no pueden salir, si quisieran porque en Migraciones me van a pedir un documento de la mamá. No tienen un DNI”, afirmó Morán.

Como se recuerda, los hijos de Morán no tienen una madre porque nacieron mediante la modalidad de vientre de alquiler, por lo que dedica gran parte de su tiempo a sus dos pequeños.

