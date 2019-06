Ricardo Morán responde a usuaria que dijo que sus mellizos son adoptados

Síguenos en Facebook

Fuerte y claro. El conductor de televisión Ricardo Morán le respondió a una usuario en su cuenta de Twitter que dijo que sus mellizos son "adoptados".

"Qué raro¡ De repente es porque como los niños son adoptados, de repente los papeles no están completos! El los puede inscribir como padre soltero. En ningún momento de la inscripción te preguntan si eres gay o no!", fueron las palabras de la usuaria en Twitter.

Ante esta situación, Ricardo Morán no dudo en dejar las cosas claras y explicar punto por punto los motivos por los que sus bebés aún no tienen los papeles completos en Perú.

" 1. Mis hijos NO SON adoptados. Son mis hijos genéticos. 2. En el Perú no hay procedimiento administrativo para que la partida de nacimiento solo tenga el nombre del padre. (La donante de ovulo es anónima) 3. Ser gay no tiene nada que ver. 4. Estamos en proceso de resolverlo", fue la respuesta del conductor de Tv.

Cabe precisar que el comentario de la usuaria en la red social fue en respuesta de otra usuaria que compartió que los mellizos de Ricardo Morán no pueden ser registrados por tener un padre gay, situación que lamentó.