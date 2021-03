Brunella Horna celebró su cumpleaños número 24 el último viernes 5 de marzo y su pareja Richard Acuña no dudó en sorprenderla con un romántico detalle a través de las redes sociales.

El hijo de César Acuña compartió una fotografía en la que aparece junto a la modelo y empresaria con un gran ramo de rosas rojas. “Feliz cumpleaños mi amor, cuarto cumpleaños juntos, espero que vengan muchos más, siempre llenos de salud, éxitos, amor y sobre todo JUNTOS. ¡Te amo mi vida linda!”, escribió Richard Acuña como leyenda de su publicación en Instagram.

La publicación rápidamente alcanzó más de 12 mil ‘Me gusta’ y Brunella Horna no dudó en responder al detalle de su pareja: “Te amo mucho, juntos para siempre”.

A través de sus historias de Instagram, Brunella Horna mostró que pasó su cumpleaños junto a su familia y Richard Acuña en Máncora.

“Feliz cumpleaños mi amor”, se lee en la torta que cargaba Richard Acuña mientras le cantaba ‘Feliz cumpleaños’ a la rubia modelo.

“Mis felices 24. Un año diferente pero con mucho amor, más feliz que nunca. Gracias a todos por sus lindos deseos, los quiero”, expresó Brunella Horna en una reciente publicación agradeciendo los saludos recibidos en su día.

Brunella Horna sobre la idea de ser madre

Brunella Horna se animó a utilizar la herramienta ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram para interactuar con sus 3 millones de seguidores que tiene en la popular red social. Es así que la modelo y empresaria sorprendió al referirse a la posibilidad de convertirse en madre.

Todo empezó cuando uno de los cibernautas le preguntó si quisiera tener hijos, a lo que la popular ‘Baby’ contestó que por el momento no tenía interés en ello.

“No, todavía no. Yo ahorita estoy feliz con mi ‘chema’ (su mascota) que me da mucho amor y nada la verdad, tengo 23 y siento que todavía soy muy joven para ser mamá. Yo creo que más adelante. Algunas personas quieren ser mamás jóvenes, yo no”, comentó Brunella Horna en sus historias de Instagram

