Así luce el argentino que se sometió a más de 27 cirugías para parecerse a Ricky Martín (VIDEO)

Fran Mariano, argentino que bajó 90 kilos durante el reality "Cuestión de peso" donde el reto era llegar al peso ideal, confesó que su verdadero anhelo era lucir como el cantante Ricky Martin, a quien admira mucho.

Según el joven su gusto por el cantante boricua empezó cuando apena 17 años y reveló en una reciente entrevista que sometió a más de 27 cirugías para parecerse físicamente a él.

"Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo'", contó anteriormente.

Fran Mariano llegó a pesar 176 kilos y empezó con las cirugías desde el 2010. Fueron operaciones en la nariz, en el mentón, los pómulos y en otras partes del cuerpo.

El argentino contó para el canal argentino 'El Trece' que no dudaría en someterse a una nueva cirugía si hay algo que no le gusta en su cuerpo en el futuro.

Además reveló que debido a la cantidad de operaciones, perdió sensibilidad en la nariz pese a que se la operó hace cinco años.