En medio de protestas y disturbios empezó el Festival Viña del Mar 2020. Mientras que en el coloso de la Quinta Vergara se escuchaba música, en las afueras del local decenas de chilenos expresaban su disconformidad por la falta de soluciones del Estado.

“Que se expresen. Que exijan lo básico, los derechos humanos. Yo estoy contigo Chile, en Chile y fuera de Chile, nunca callados. Siempre con amor y paz, pero nunca callados”, señaló Ricky Martin, quien cantó sus éxitos más importantes en el inicio del certamen.

El compositor refirió que, pese a las distancias, toda Latinoamérica está conectada. “Todos los problemas sociales están interconectados y no me puedo quedar callado, tengo que hablar de cosas que a mí me preocupan y creo que el público lo espera así”, sentenció.

Disturbios

Decenas de chilenos llegaron hasta el Hotel O’Higgins, donde se encontraba gran parte de la delegación de artistas, para extender su malestar con la realización del evento en medio de la crisis de la nación.

El 18 de octubre del 2019, iniciaron las protestas en el país del sur, en las que se exigieron mejorar la calidad de vida y exigir justicia por los ataques contra los derechos humanos.

pospuesto. La participación de la cantante ayacuchana Luz Merly, no se pudo dar en el festival el último domingo por las marchas. La joven participó ayer en la “Categoría Folclore”, representando a nuestro país.