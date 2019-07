Ricky Martin tras la renuncia de Ricardo Rosselló: "Puerto Rico lo hicimos y sin armas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien renunció la noche del miércoles en medio de una crisis política y multitudinarias protestas luego de la filtración de un chat con comentarios ofensivos, famosos puertorriqueños como Ricky Martin, René 'Residente' Pérez y Bad Bunny celebraron la renuncia del mandatario.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante envió un mensaje a los puertorriqueños mostrando su júbilo por lo que han logrado en Puerto Rico.

"Puerto Rico lo hicimos. Y lo hicimos en paz. Sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y fuimos escuchados. Respeto por nuestros hijos, respeto por nuestras mujeres, respeto por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto nunca volverá a suceder", se escucha decir a Ricky Martin en un video que grabó durante la madrugada.

Asimismo, Ricky Martin exhortó a los puertorriqueños a estar vigilantes ante los actos de corrupción que comete el gobierno.

"De la ira a la alegría (he llorado como loco). Esto ha sido como un parto. Ahora podemos lograr lo que queramos. Somos un ejemplo. No más corrupción, no más basura. Hemos rescatado nuestra isla, nuestro país. Y ahora, salir a la calle. A celebrar, pero, por favor, a estar atentos", sostuvo el intérprete de 'La Vida Loca'.