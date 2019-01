Ricky Trevitazo: "Ha sido un descuido mío, pero no tengo ninguna deuda" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras haber estado detenido por varias horas por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Ricky Trevitazo fue liberado esta tarde y negó que tenga alguna deuda por pensión de alimentos.

"No tengo ninguna deuda actualmente, ha sido un descuido simplemente, pero no hay ninguna deuda", aseguró el integrante de 'Skándalo'.

El cantante minimizó el hecho explicando que todo se trató de un descuido de su abogado anterior al no realizar una actualización de documentación.

"Lo que pasa es que he tenido que cambiar de abogado porque mi abogado anterior no había hecho una actualización de datos y me llegaban notificaciones al domicilio donde yo no vivía", sostuvo ante las cámaras de Válgame Dios.

Sin embargo, cuando era consultado por el monto mensual que pagaba o si tenía alguna deuda pasada, Ricky Trevitazo prefería evadir las preguntas señalando que no podía hablar de esos temas en específico.

"Yo no puedo hablar de montos, pero todo está bien. El que no la debe, no la teme. (...) Yo actualmente con ella (su exesposa) tengo una muy buena relación como amigos y como padres también", declaró Ricky Trevitazo.