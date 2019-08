Río Roma: "El romanticismo no puede desaparecer”

Síguenos en Facebook

Los hermanos José Luis y Raúl Ortega, Río Roma para sus seguidores, luego de ocho años de intenso y exitoso trabajo, decidieron tomarse su tiempo para producir Rojo. Un dueto con su paisana mexicana Yuridia, titulado “Yo te prefiero a ti”, es el avance de ese disco que saldrá a principios del próximo año y que los trajo a Lima como parte de una gira de promoción. Y precisamente es Yuridia, quien ha hecho popular una canción escrita por José Luis antes de formar Río Roma y que actualmente suena hasta en salsa. El tema es “Amigos no, por favor”, ese que dice: “...Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca, los amigos no se llaman a las dos de la mañana”.

¿José Luis, sabías que aquí este tema se ha versionado hasta en salsa?

Es una de mis canciones que más versiones tiene y eso me ha dado gran satisfacción.

Siempre hay una historia detrás de una canción. ¿Y esta?

La mayoría de las canciones sí las vivo. En el caso de “Amigos no, por favor”, fue una situación que viví hace 10 o 12 años cuando fui a una reunión con una chica a la que presenté como mi amiga. Ella me miró y me dijo delante de todos: “¿Así que solo soy tu amiga?”. Para mí fue muy impactante que me lo dijera delante de los invitados y obviamente todos me empezaron a cuestionar. Tras ese intercambio de palabras, se hizo una plática y a partir de allí formalizamos algo.

Todo un misterio eso de hacer un hit. Nadie tiene la fórmula...

Así se dan las canciones y, bueno, esa en particular nunca me imaginé hasta dónde iba a llegar, mucha gente se ha identificado para ambos lados y la ha hecho parte de su vida. A Yuridia, la carrera se le disparó, ella está feliz y los últimos cinco éxitos yo los he escrito y ahora la invitamos a cantar con nosotros. Es una tremenda intérprete, tiene una voz que no cansa, sus fans y los nuestros nos pedían un dueto y ya es una realidad.

Aunque ustedes son baladistas, han hecho algunas colaboraciones con intérpretes de música urbana...

Siempre hemos coqueteado con otros géneros, pues nos gusta la música en general. Hemos hecho cumbia, bachata, mariachi, lo de nuestra colaboración con el grupo CNCO fue genial porque es un ritmo urbanito, pero coherente con nuestro discurso, está creíble. Ahora salimos con esta balada con Yuridia porque eso somos, todo el mundo dirá que la tendencia es lo urbano, pero nosotros también hacemos algunas cosas rítmicas. Somos muy afortunados en que la gente nos vea en esos dos mundos. Así es la vida, no siempre estás llorando, no siempre estás bailando, puedes ir y venir. En este disco Rojo, vamos a hacer algunos experimentos.

¿Cómo cuáles?

Van a cambiar un poco la forma de decir las cosas, vamos a ser un poquito más directos. Me he puesto a escribir como hablamos todos los días... y pues creo que les va a gustar, pero siempre cuidando, tenemos que ser coherentes con lo que hemos venido cantando desde hace ocho años.

¿Se consideran los últimos representantes del género de la balada?

La balada siempre va a tener que estar allí. Nosotros estamos defendiéndola, pero no somos los únicos, nos resistimos también a creer que seremos los últimos.

¿Las nuevas generaciones son menos románticas?

Si la tendencia actual es hacia lo urbano, evidentemente podría parecer eso, pero el romanticismo es algo que no puede desaparecer, no por nosotros, sino por grandes canciones y cantantes con los que fuimos creciendo. Queremos ser parte de esa corriente del romanticismo que aporta para que la gente tenga temas importantes en su vida. No digo que no le puedas dedicar una canción de reggaetón en tu boda, quizás sí, pero nunca va a ser igual que una balada. Queremos ser algún día una leyenda del romanticismo de México para el mundo, en eso vamos.