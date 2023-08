Road To Primavera en Perú: The Cure, Bad Gyal, Pet Shop Boys y más en su primera edición.

Definitivamente todos los caminos llevan a Primavera Sound. Tras confirmar su regreso a Argentina y Brasil, además de su estreno en Paraguay y Colombia, la ruta que transporta el espíritu del festival por todo el mundo suma Perú, como nueva escala, al otro lado del Atlántico. Sin embargo, la primera experiencia de Primavera Sound no será un festival sino una serie de conciertos en Lima: ‘Road to Primavera’ en 4 fechas distintas en noviembre y diciembre.

Así, el inicio de la ruta será el show de la mítica banda británica, The Cure. El Estadio Nacional acogerá, después de una década, a una de las bandas más esperadas y aclamadas, el próximo 22 de noviembre. El grupo liderado por Robert Smith se presentará con la compañía de The Twilight Sad y Just Mustard, dos proyectos afines que confirman la influencia intergeneracional de The Cure tras más de cuarenta años de trayectoria.

Pet Shop Boys por su parte traerán su espectáculo de grandes éxitos DREAMWORLD al Multiespacio Costa 21 el 7 de diciembre. Un repaso en vivo y por primera vez que incluye sus veintidós hits top 10.

Por su parte, Bad Gyal montará su propia fiesta en clave neocaribeña el 2 de diciembre también en el Multiespacio Costa 21 y, finalmente, Bad Religion sentarán su cátedra punk el 8 de diciembre en el Multiespacio Costa 21 en la que será únicamente su tercera visita a la ciudad.

Cuatro citas para que Primavera Sound pise suelo peruano por primera vez, aunque esta secuencia de conciertos abre una puerta de cara al futuro: al fin y al cabo, todos los caminos llevan a Primavera Sound.