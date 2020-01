Robert Downey Jr. regresó a la pantalla grande tras el estreno de “Las Aventuras del Doctor Dolittle” y como parte promocional de su más reciente papel, el actor viene recorriendo distintos medios de comunicación. Recientemente, el intérprete de 54 años visitó la cabina del programa “The Joe Rogan Experience” y se refirió a a las posibilidades de regresar al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como “Iron Man”.

En dicha conversación pública, el actor señaló qué tendría que pasar para que Iron Man regrese.

“Para mí, empezar de nuevo está fuera de la mesa. Siento que he hecho todo lo que podría hacer con ese personaje. Tendría que ser un argumento súper atractivo y que una serie de eventos lo hiciesen obvio. Pero el otro tema es que quiero hacer otras cosas”, dijo la celebridad para el podcast de Joe Rogan.

Asimismo, el estadounidense dio halagos a la mente creativa de UCM para que sus personajes regresen de alguna manera en futuros proyectos cinematográficos. Según Downey Jr., el Profesor Hulk de “Avengers: Endgame" es una claro ejemplo de ello.

“Después de muchas veces, y eso es lo genial de la gente que rompe y crea las historias ahí, Kevin Feige y su equipo dijeron ‘Es Hulk y después no es Hulk, es Hulk, es una gran batalla, oh, está en conflicto… ¿Qué pasaría si pudiese encontrarse consigo mismo en medio?’ Pero entonces, el rincón donde nos situamos haciendo que esté en el medio te estanca porque entonces nunca puedes… Si eso no funciona, no puedes volver a ser como antes. Lo has hecho. O bien, puede volver a ser como era [...] Solo creo que es una genialidad real del equipo creativo de Marvel, y de los hermanos Russo que hicieron las últimas. Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Dijeron, ‘Nos encanta escribirnos en un rincón. Nos encanta’. Porque así activas todo eso de, ‘Cómo salir de los juicios del purgatorio y después pasar a la siguiente gran idea’”, sostuvo.

Robert Downey Jr. dio vida a Iron Man por 10 años y en “Avengers: Endgame", última película de la saga, su personaje murió para tristeza de sus miles de fans en el mundo.