Rocío Miranda fue fiel a su estilo y cuestionó a las auto denominadas “embajadoras”. Ella indicó que desconoce cómo hacen para poder viajar por distintas partes del mundo, pese a que no se sabe en qué trabajan.

La exvoleibolista fue sarcástica y decidió dedicarles la famosa canción de Frankie Ruíz, ‘¿Cómo lo hacen?’. “¿Cómo viajan si a muchas de ellas no se les conocen en la actualidad un oficio, algún trabajo, o un ingreso fijo”, indicó al programa Magaly TV, La Firme.

“No tienen responsabilidades, no le tienen que rendir cuentas a nadie, no tienen que pagar cuentas, ni departamentos, creo que no pagan porque se los pagan. Creo que no deberían vivir el momento de esa forma”, agregó Miranda.

Pero no todo acabó ahí. La deportista enfiló sus palabras contra Sheyla Rojas. Para ella tuvo críticas en referencia a su actuar como madre del pequeño Antoñito.

“Una madre nunca debería dejar a su pequeñito. Oye, lo que me he perdido, no mentira. Yo la conozco a Sheyla y sí que ha cambiado un montón. La reconozco porque la conozco, pero si no la conociera, entonces no la reconocería, creo que ya se excedió”, remarcó.