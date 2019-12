Rocío Miranda revela que un futbolista le escribió para ofrecerle un viaje

Síguenos en Facebook

¿Quién fue?, se preguntan miles de usuarios en redes sociales al leer las declaraciones de Rocío Miranda para Trome, donde afirma que un futbolista le ofreció un viaje al extranjero y que él pagaba todo.

“Hay jugadores que me han escrito y normal, porque ha sido en buena onda, pero hubo uno que me escribió a mi WhatsApp y se mandó con todo. Lamentablemente para él (futbolista), mi celular lo maneja mi mánager, quien es mi pareja, así que se llevó una gran sorpresa y hasta ahora nos ruega para no delatarlo con su esposa”, comentó la voleibolista.

Luego continuó con: “No puedo decir su nombre, pero le dije que si me volvía a insistir le iba a enseñar a su esposa lo que me escribía. Desde ahí, no sé nada de él, pero hasta me ofreció vernos fuera de Perú y que él pagaba todo. Seguro que estos ‘patas’ escriben a diferentes chicas, y debe haber las que aceptan, por eso hay tantas que paran viajando al exterior y solas”.