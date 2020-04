El cantante peruano Rodolfo Gaitán Castro se mostró indignado por las críticas que han recibido los artistas que han solicitado el bono de 380 soles en medio de la cuarentena que se vive en Perú para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

"La gran mayoría de artistas del Perú no se parecen, ni mínimamente, económicamente hablando, a sus referentes Alejandro Sánz, Fito Páez, Gian Marco o Christian Meier y no necesariamente por falta talento ni mucho menos”, dijo el artista de música andina en su cuenta de Facebook.

“La gran mayoría de mis compañeros artistas de todos los géneros, en Lima y en todos los rincones de nuestra Patria, viven del día a día y que basta con unos días sin hacerlo, para de inmediato pasar a formar parte de la población más vulnerable de nuestro país”, agregó en su extenso mensaje.

Asimismo, Rodolfo Gaitán Castro no dudó en arremeter contra la periodista Patricia Salinas por su columna en la que cuestionó la entrega de este bono a los artistas por no considerarlos población de pobreza o pobreza extrema.

“Hoy no le hablo por mí; lo hago por mis hermanos artistas que ya no tienen que llevarse a la boca. Señora Patricia, su falta de conocimiento al respecto, denota que Ud. no conoce no solo las necesidades de los artistas si no las del pueblo en general. su falta de empatía y solidaridad es increíble, y su lengua que insulta es víbora que debería callar”, sentenció Gaitán Castro.