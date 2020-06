El futbolista Rodrigo Cuba descartó sentir celos por las escenas románticas que su esposa, Melissa Paredes, protagoniza en su trabajo como actriz, esto en referencia a la conversación en la que Paolo Guerrero afirmó que no podría soportar que Alondra García Miró sea protagonista de ‘escenas difíciles’.

En una entrevista exclusiva para Teledeportes, ‘El Gato’ Rodrigo Cuba contó como paso la cuarentena tras llegar de México y algunos otros detalles de su matrimonio con la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros'.

Al ser consultado sobre las escenas románticas que Melissa Paredes realice como parte de su carrera actoral, el exjugador de Alianza Lima y Universitario fue tajante en su respuesta y no dejó lugar a dudas.

“Creo que cada uno maneja su relación como mejor crea conveniente, sería ilógico que yo me ponga celoso. Sí creo que sería un poco raro que me den celos, porque siempre la he apoyado en su carrera”, manifestó Rodrigo Cuba.

El futbolista también contó que fue duro estar separado de su familia por irse a jugar a México. “Era difícil porque nosotros siempre hemos sido unidos, parábamos de arriba para abajo juntos. Melissa puso parte de su sacrificio porque sabía que yo tenía ilusión de emigrar al extranjero”, explicó.

Rodrigo Cuba también comentó que al llegar de México tuvo que pasar una cuarentena de catorce días en un habitación hasta poder regresar a casa con su familia.