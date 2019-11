Rodrigo González advierte a Michelle Soifer: "Ten cuidado de quiénes se te acercan" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González utilizó sus redes sociales para comentar sobre la situación actual de Michelle Soifer, luego de que ella junto a su pareja Giuseppe Benignini fueran llevados a una comisaría del Callao porque el joven venezolano no tenía brevete para conducir.

"Yo creo que todo esto no te ha enseñado nada. Ya hiciste famoso a cualquiera. Ya viste las consecuencias que eso trae. Primero, antes de abrirle la puerta de tu vida, tienes que averiguar de quién se trata y no al revés. Lo ves bonito con su pinta de Principito y no Michelle", se escucha decir al polémico conductor de televisión.

Asimismo, el popular 'Peluchín' le recomendó a la exchica reality conocer bien a una persona antes de hacerlo mediáticamente su pareja.

"Averigua, fíjate bien a quién tienes al lado. Vive, experimenta, estate segura, y de ahí dale el poder de convertirlo en algo mediático, en alguien que todo el mundo conoce. Ten cuidado de quiénes se te acercan, ten cuidado que te disparen volando bajo... Hay cosas mucho más importantes que ya necesitas y deberías haber aprendido porque ya estás grande", agregó Rodrigo González.