En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González arremetió contra Andrea San Martín, ya que ella contó que su abogado iniciará acciones legales contra el programa de espectáculos

Ante esta revelación, el popular Peluchín le advirtió a Andrea que no los amenace y que se preocupe por los escándalos que protagoniza.

“Tú más bien ten mucho cuidado con lo que haces. A nosotros no nos amenaces ni nos dejes tarea, cariño nuestro, no te preocupes por nosotros, preocúpate por tus escándalos que según tú nunca los haces y no los protagonizas”, comentó Rodrigo González.

Luego continuó con: “¿Por qué desvía la atención que ‘si en Amor y fuego me preguntaron’? O sea, ella cree que esto tapa sus escándalos, ella cree que esto tapa lo que ella no quiere hablar, me peleo con ellos y el titular va a ser este, no el tema... de repente le molestó que el viernes expusieramos aquí la noticia de que Juan Víctor tenía impedimento de salida del país y ahora nos está buscando las cosquillas porque le estamos preguntando, qué habla en sus plataformas, de qué se queja, en qué momento se le ha cambiado algo, en qué momento se ha cambiado el sentido de lo que ha querido decir”.

