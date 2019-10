Rodrigo González arremete contra Cathy Sáenz y la llama 'mamarracho' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González ya se encuentra de vuelta en Perú y no dudó en arremeter contra Cathy Sáenz por sus declaraciones que hizo en la conferencia de prensa de la presentación de la nueva versión de "Pataclaun".

"He regresado de viaje con ganas de convertirme en una especie de narrador de cuentos", dijo en un primer momento el popular 'Peluchín' para dejar en suspenso sobre quién hablaba.

"Entonces dices: 'Espero que todas las mujeres se unan porque yo he sido víctima de agresión'. ¿Víctima de agresión? ¿Tú que has sido la mayor hacedora de realities pedorros en donde pones a todas las mujeres ahí, llevando a la que se metió con el ex, al ex para que la agredan, le insulte, le invente historias, para que la ridiculicen en cámaras? ¿Tú vas a hablar de agresión?", señala el polémico conductor de televisión a través de sus historias de Instagram.

En otro momento de su descargo, Rodrigo González dejó en claro que se refería a Cathy Sáenz al recordar el episodio que protagonizó su padre con una reportera de su exprograma.

"¿Una persona que tiene un padre que escupe a reporteras va a hablar de agresión? (...) Tampoco te veo muy solidaria de género. Ahora resulta que las opiniones adversas hacia los criticados son agresión. Agresión es que nos pongan a un personaje sin gracia, sin talento, de protagonista de una serie mítica del humor peruano... Eso es ser mamarracha", sostuvo 'Peluchín'.