El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió a la polémica por los actores y personajes de la televisión que suelen aparecer en las producciones de Michelle Alexander.

Cabe mencionar que, recientemente, la presentadora de “América Hoy”, Ethel Pozo, ha recibido críticas tras aparecer con un nuevo personaje en la serie “Maricucha 2″.

Al respecto, el popular ‘Peluchín’ se sumó a los detractores y reveló la razón por la que considera que la mencionada productora no se preocupa por el nivel actoral.

“Las series de ella son como las tiendas por departamento cuando hacen camisetas rápido. Hago una historia y meto a gente que actúa, porque tiene que tener algún peso, de actores que sean conocidos. Ella llevó a Milet, cuando no se había ni preparado para actuar”, recordó González.

Asimismo, el compañero de Gigi Mitre confesó haber sido contactado alguna vez por Alexander para aparecer en una de sus producciones.

“Yo recuerdo, cuando recién empecé en la televisión, cuando tenía mi secuencia de los ‘Peluchismes’ en ‘Hola a todos’, ella me llamó para una serie. Yo le dije: ‘pero yo no actúo’ y me respondió: ‘¿y quién actúa?’. Ya ahí con eso te respondió todo”, mencionó.

