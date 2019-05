Rodrigo González: así reaccionó al ver que su programa fue vetado de la conferencia de 'Pantaleón y las Visitadoras'

Síguenos en Facebook

Rodrigo González no pudo ocultar su molestia en pleno programa, luego de que una de sus reporteras les contara que 'Válgame Dios' fue vetado de la conferencia de prensa que ofreció la obra 'Pantaleón y las Visitadoras, el musical'.

"Vinimos muy temprano a la conferencia de prensa, exactamente 10:30 en punto tal y como decía en la publicación de Facebook. Vinimos con nuestra credencial como nos pidieron, mandamos el correo y sin embargo cuando llegamos a la puerta nos dicen: 'Disculpen, Válgame Dios no es apto para que pueda ingresar al musical'", contó la joven reportera.

Tras conocer esta situación, el popular 'Peluchín' trató de averiguar si el tema era solo contra su programa y al descubrir que otros programas de Latina sí ingresaron, el polémico conductor de televisión deslizó la posibilidad de que se tratara de un pedido hecho por Milett Figueroa, quien es la única que ha mostrado tener problemas con ellos.

"Dentro del elenco la única que siento que podría tener algo contra nosotros, o ha mostrado alguna antipatía, es Milett", comentó Rodrigo González.

"Lo único que queremos es para hablar de la obra y para hablar de unas cositas que ahí ocurren de las que nos encanta hablar. No siento que hagamos más que ironizar y damos las opiniones. Me parece exagerado y sobredimensionado y hasta ridículo. Me importa poco menos que un pimiento que no nos dejen entrar", finalizó indignado el compañero de Gigi Mitre.