Rodrigo González sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al revelar que no se llegó a realizar la audiencia por la denuncia por maltrato psicológico que le interpuso Karen Schwarz hace unas semanas.

Según contó el popular ‘Peluchín’, la conductora de ‘Mujeres al mando’ no reunió los medios probatorios que debía presentar para sustentar su pedido de medidas de protección.

“Hoy no se llevó a cabo la audiencia porque la señora no presentó los medios probatorios pertinentes en la audiencia (...) No pudo sustentar legalmente las medidas de protección que solicita”, sostuvo la exfigura de Latina a través de sus historias de Instagram.

Como se recuerda, Karen Schwarz denunció que es víctima de maltrato psicológico desde inicios del 2015 por parte de Rodrigo González al tildarla de ‘mosca muerta’ y 'ridícula’ en televisión y redes sociales.