Luego de que Janet Barboza cometiera un grave error al asegurar que Diego Maradona “llevó tres veces al mundial a Brasil”, Rodrigo González no dudó en burlarse de la popular ‘Rulitos’ en su programa.

“‘Retoquitos’, por qué eres así. Te quieres hacer la sabelotodo, quieres abarcarlo todo (...) Ella lo quiere todo, incluso ahora se atreve a comentar (de fútbol), no no. Cuando creías que lo habías visto todo, la ‘retoquitos’ suma y dice que Maradona era un astro brasilero”, expresó el popular ‘Peluchín’ entre risas.

El error de la conductora de televisión ocurrió mientras hablaba en el programa ‘América Hoy’ sobre los excesos en la vida del recordado futbolista argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre a los 60 años.

Rodrigo González se burla de Janet Barboza por asegurar que Maradona es de Brasil | Willax

“Yo no puedo entenderlo. ¿Nadie le puede adelantar un salvavidas, nadie le puede decir por favor no lo hagas? ¿Quién produce ese programa, Juan Carlos Valderrama? No entiendo”, agregó el polémico conductor de espectáculos.

El compañero de Gigi Mitre no pudo ocultar su asombro ante el error de Janet Barboza y remarcó que Maradona es como un símbolo patrio argentino.

“Es que ya es demasiado. Que te confundas en otra cosa, yo tampoco de fútbol no sé nada. pero que Maradona no es argentino. Maradona es un símbolo patrio argentino”, sentenció Rodrigo González.

Janet Barboza y su grave error sobre Diego Maradona

Janet Barboza sobre Maradona (Video: América Hoy)