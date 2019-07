Rodrigo González a Gisela Valcárcel: “Parece que la señora tiene más de satánica que de cristiana”

Síguenos en Facebook

Marisol se ha vuelto portada de los medios digitales, y no por un nuevo tema musical, sino por revelar que pasó una mala experiencia en ‘El gran show’, programa producido por Gisela Valcárcel.

La cantante reveló que, durante su participación en ‘El gran show’, la producción la trató mal, “como si fuera un trapeador”.

“Yo estuve en ‘El gran show’ y he vivido cosas peores que ella (Susan Ochoa), sin embargo, nunca dije nada porque no me sumaba a mi carrera”.

Luego continuó con: “Yo no quise hablar nunca de este tema y la verdad pasé peores cosas que Susan. En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque, pero pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui".

Ante estas polémicas declaraciones, Rodrigo González (Peluchín), se pronunció en su cuenta de Facebook dejando un contundente mensaje para Gisela Valcárcel: “Lamentable este nuevo caso, parece que la señora tiene más de satánica que de cristiana”.

Luego, el conductor de TV hizo una encuesta en Facebook para saber cómo la consideran los usuarios de redes sociales a la popular “señito”, si es satánica o cristiana.