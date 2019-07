Rodrigo González critica a Gisela Valcárcel tras acusación por maltrato a Marisol (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que la cantante Marisol también revelara que sufrió maltratos durante su paso por el programa de Gisela Valcárcel, Rodrigo González no dudó en hacer una dura crítica contra la popular 'Señito'.

“Cuando se ve ya no un caso, sino diferentes casos que dicen lo mismo... la molestia de Susan como de Marisol es totalmente entendible. Si respetan tu programa y respetan tu trayectoria como presentadora, lo menos que puedes devolver a cambio es que tú y tu entorno hagan sentir cómodos a las personas que valoran el espacio y la tribuna que les estás dando", comentó el polémico conductor de televisión.

Asimismo, el popular 'Peluchín' cuestionó que Gisela Valcárcel opte por bloquear los comentarios en sus redes sociales para no escuchar las críticas de sus seguidores.

"Por afuera flores, pero por adentro los tratas como cualquier programa 'pedorro'; entonces no vas a pretender que luego la gente no salga y te diga lo que no te gusta escuchar", sostuvo Rodrigo González.

“Por eso bloqueas tus comentarios porque si de verdad te gustaría que te digan las cosas que no quieres oír y no rodearte de ayayeros como siempre lo haces, dejarías que la gente te comente, valorarías y tratarías de cambiar. Eso es lo que hace una buena cristiana”, sentenció el compañero de Gigi Mitre.