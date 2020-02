Tras la fuerte advertencia que recibió de parte de Karen Schwarz por utilizar en su contenido una historia de Instagram en la que aparece su hija, Rodrigo González no se quedó callado y decidió responderle cuestionando la exposición que tiene la menor por parte de sus propios padres.

“Hola Rodriguistas, soy el niño Rodriguito y yo quería preguntarles si ustedes saben ¿qué entidad protege a nosotros los niños que no nos han preguntado desde chiquitos si queremos ser famosos porque nuestros papitos lo sean?”, se escucha decir al popular ‘Peluchín’ en sus historias de Instagram.

Asimismo, la exfigura de Latina enumeró todas las ocasiones en que suelen exponer a su hija y aseguró que eso solo lo hacen para lucrar y conseguir auspicios de productos para la familia.

“Mi papito y mi mamita desde que estoy en la barriguita me exponen, dicen cómo me voy a llamar, ponen mi primera papilla, mi primera ca**, mi primer diente que se me sale, mi primer todo para que a ellos las marcas los busquen y tengan auspicios de productos para la familia, pañalitos y todo, pero todo el día tengo un celular en mi cara desde que he nacido. ¿Quién me protege a mí y a todos los niños de esos padres que lucran con nosotros?”,agregó el polémico comentarista de espectáculos.