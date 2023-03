Daniela Romo está en Perú para promocionar ‘Reinas sin corona’, cinta donde la actriz mexicana es una de las protagonistas. En su visita, asistió a la avant premiere de la película, donde tuvo la oportunidad de conversar con los medios de comunicación.

Las imágenes del avant premiere fueron difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’ y el conductor Rodrigo González cuestionó la actitud de Romo en dicho evento.

“ No estoy diciendo que ella no haya sido amable, porque lo ha sido en todo momento y educada también, pero siento que hasta ahí. ¿o es idea mía? ”, expresó ‘Peluchín’.

“ Vi que ‘Giselo’ le hizo una broma y como que no le hizo mucha gracia y vi que le volteó la cara... Es amable sí, educada sí, pero así que es súper simpática con la gente, no la veo. Me la imaginaba diferente ”, añadió el conductor.

