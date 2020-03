Rodrigo González denuncia irregularidades en audiencia de Cathy Sáenz

Rodrigo González utilizó sus redes sociales para expresar su indignación al asistir a la audiencia por la denuncia que le interpuso Cathy Sáenz. ¿El delito? Presunta violencia familiar.

Por medio de sus historias de Instagram, Peluchín denunció que no dejaron ingresar a su abogado en la diligencia que se lleva a cabo la mañana de este lunes.

“Vulnerando mi derecho de defensa, no dejaron participar a mi abogado en la audiencia de esta mañana que me interpuso Cathy Sáenz. Sigue sin empezar la audiencia a este momento 10:40 am”, escribió el ex conductor de Válgame Dios en sus redes sociales.

Como se recuerda, Rodrigo González tiene diversas denuncias interpuestas por diversos personajes de la farándula limeña como Tilza Lozano, Karen Schwarz, entre otras.