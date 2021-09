Rodrigo González se vacunó en Estados Unidos contra la COVID-19 con la dosis de Johnson & Johnson. Como se recuerda, esta vacuna solo requiere de una dosis para ser efectiva y considerarse inmunizado frente a la enfermedad. Sin embargo, durante una edición de “Amor y Fuego”, el conductor no descartó volver a vacunarse en el Perú.

“Yo me he dado la Johnson & Johnson, no sé si te protege para todo, ojalá. Yo prefiero la Pfizer, pero es la que encontré, como yo no podía volver después de 21 días, dije que ya zámpame la Johnson & Johnson”, fue lo que mencionó en su espacio de Willax.

Esas declaraciones fueron traídas a colación por un usuario en Twitter, quien le reclamó que pretenda inmunizarse nuevamente en el país. “Cara rato actualizo si me protege, sino agarraré mi avión y grabaremos un par de días. Acá nos toca la nuestra, no tenemos porqué renunciar a nuestra vacuna”, mencionó aquella vez Rodrigo.

“Terrible. “No tenemos que renunciar a nuestra vacuna” dice el señor que viajó y recibió su dosis de J&J en Estados Unidos”, escribió el usuario.

“¿Y a ti que te molesta ? ¿te quité algo? ¿te debo algo? Payaso tú y acomplejado, vaya que sí. Qué pena que no hay vacuna contra eso porque necesitarías tres dosis”, fue la respuesta del conductor.

No todo quedó ahí, puesto que el usuario Christian Bustamante le respondió al conductor de espectáculos. “No se altere señor Peluche. Siga vacunándose hasta la intoxicación si desea. Buen día”, escribió.

Cabe mencionar que solo poco más de 32 mil peruanos vacunados en el extranjero de los más de 100 mil se han registrado en el portal del Minsa a fin de que no sean inmunizados nuevamente.

