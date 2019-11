'Peluchín' a Gisela Valcárcel: "Uno es ser humano y está bien que no quieras juntarte con una persona"

Síguenos en Facebook

Rodrigo González se volvió a pronunciar sobre la polémica que se generó en torno a la Teletón, luego de hacerse público por voz de la propia Gisela Valcárcel su nula relación con Tula Rodríguez, así como su enfrentamiento con ProTV.

Es por ello que el popular 'Peluchín' no dudó en aconsejarle a la 'Señito' que se muestre tal como es, en lugar de decir que no tiene problemas en tomarse una fotografía con Tula Rodríguez.

"Gisela, si la gente no va a dejar de pensar que eres una buena presentadora, si eres una buena o mala persona porque aceptes que hay cosas que uno no es tan evolucionado para perdonar. Lo que pasa es que tú quieres abarcarlo todo diciendo que eres buena presentadora, buena cristiana, buena samaritana y todo, pero no se puede todo en la vida. Uno es ser humano y está bien que tú no quieras juntarte con una persona, que en su momento como tú declaraste, se metió en tu matrimonio", dijo el conductor de televisión a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Rodrigo González le pidió a la rubia conductora que acepte que sí fue ella quien pidió no estar al lado de Tula Rodríguez para no sentirse incómoda.

"Tienes que aceptar que sí salió de ti y no hacerte la despeinada y no hacerte la que yo no sé por qué me llaman para salir en esa foto, cuando tú sabes todas las decisiones que se toman uno a uno, quién va a salir al aire, quién va compartir escenario contigo, a quién le vas a dar el pase, porque recuerda que en una Teletón tampoco te vaciló cuando Beto Ortiz te dio pase y también fuiste a hacer un poco de bulla", sostuvo 'Peluchín'.

"Muéstrate honesta, frontal y no siempre quieras parecer la presentadora perfecta, del hogar perfecto, creyente, de la familia que no tiene ningún problema de nada, que todo perdona y soluciona para que tus auspiciadores entren ahí (...) Es momento de aceptar que uno es humano y que hay cosas que no nos gustan, pues", agregó el polémico personaje.