El exconductor de televisión Rodrigo González comentó, mediante las historias de su cuenta de Instagram, sobre el incómodo momento que protagonizaron Gisela Valcárcel y Cristian Rivero en la Teletón digital “Por un Perú sin hambre”.

“Cristian Rivero le dijo a Gisela lo que toda la vida calló”, escribió el conocido como ‘Peluchín’ en la mencionada red social.

Asimismo, González opinó que la popular ‘Señito’ no sabía cómo salir de la situación, luego de que Rivero haya recordado cuando trabajaban juntos en ‘El gran show'.

“Además, Gisela no necesita presentadores, ¿para qué? Ethel conduce todos los programas de su productora”, se lee en su historia de Instagram.

Mira el diálogo completo entre Gisela Valcárcel y Cristian Rivero

Gisela Valcárcel: Pensé que te estaba quitando el texto

Cristian Rivero: Por favor, y si me lo quitas, no me sorprende tampoco. Dale nomás.

GV: Justo te quiero decir, he cambiado

CR: Ja,ja,ja. Eso no lo creo. Lo importante es que le digas a la gente cómo donar.

GV: Eso está mal, la burla pública. Cris, he cambiado en esta cuarentena. Ya, no interrumpo. Me he quedado callada. Dona desde la aplicación de tu banco con Plin. Al número 984200200, sin comisiones y al instante. Esto para clientes BBVA, Interbank, Scotiabank y BanBif. Adelante, Cris.

CR: Recuerdo cuando trabajábamos juntos. Me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba, era mi momento para salir en cámaras. Ella paradita, me ponía al costado de ella y decía: señor director, sígame y me dejaba solo, sin cámara.

GV: El otro día vi un ingreso tuyo y mío inolvidable.

CR: Algún momento nos juntaremos para trabajar.

GV: Ojalá, porque tú te has ido, cobras de todo y me has dejado.

CR: Recuerda que quien tiene la productora eres tú, no soy yo.

GV: Pero quién está por hacer el posgrado, la maestría, eres tú.

GV: Hay que seguir preparándonos.

¿Cómo donar?

Para las donaciones el público podrá ingresar en la Pagina Web Teletón: www.teleton.pe con todas las tarjetas Visa y Mastercard del Perú y del extranjero. Los clientes de Scotiabank – Interbank – BBVA - BanBbif, podrán donar a través de PLIN al número 984 200 200. Utilizar los canales digitales BCP – Banca Móvil – Banca por Internet y Yape. También, las cajas recaudadoras de Plaza Vea y Vivanda. Página web de Promart https://www.promart.pe/

