Fiel a su estilo, Rodrigo González no dudó en utilizar sus redes sociales para comentar sobre el programa matutino que conducen Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas en América Televisión.

“No, no no no. No me gusta cuando termina el programa de Rebeca (Escribens) para darle paso a este programa que le han cambiado de nombre, antes se llamaba ‘El show después del show’ pero sigue siendo la misma vaina”, se escucha decir al popular ‘Peluchín’ en una de sus historias de Instagram.

Rodrigo González y su crítica sobre el programa de Ethel Pozo. (Video: Instagram)

Asimismo, el exconductor de televisión hizo una contundente crítica contra la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, a quien cuestionó su falta de carisma como conductora del programa.

“Ethel habrá heredado todos los disfuerzos de la madre, pero ni por asomo el carisma. No mi amor, prefiero ver especiales de historia”, agregó entre risas Rodrigo González.

Sin embargo, a diferencia que con Ethel Pozo, la exfigura de Latina dejó en claro su gusto por el estilo de Rebeca Escribens. “Rebeca es entretenida, me hace reír, dice lo que piensa sin importarle que sean figuras de su propio canal, deberían extenderlo”, comentó Rodrigo González.