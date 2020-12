Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa en Willax para responder a Phillip Butters por las bromas de mal gusto que realizó en su programa ‘Combutters’.

“ Cada vez que hace un chiste relacionado a un ‘mariquita’, tiene que ser ‘Peluchín’ tu referente . Hermano, que yo mismo me ría de mí, todo bien. Está bien que estés trabajando en el mismo canal”, comentó el conductor de TV.

Luego continuó con: “si tu tienes la libertad de hacer esos comentarios, burlarte y te las permiten. Perfecto. Ya van varias veces y eso no me gusta”.

“YA ME TIENES HASTA LAS CEJAS”

El conductor de TV dijo que no permitiría que Phillip Butters haga ese tipo de bromas en su programa y que tampoco se ría de él en ese aspecto.

“ Qué tú lo uses como referencia para burla con ese tema, seguramente a la gente como tú le parece entretenido, pero a mí no. Qué yo me ría de mí, ok. Tú no te vas a venir a reír de mí en este aspecto (...) Ya me tienes hasta las cejas”, expresó.

