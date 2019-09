Rodrigo González le responde a Ethel Pozo: “Eres igualita a tu madre”

Síguenos en Facebook

Aunque ya no está al mando de un programa de televisión, Rodrigo González aún sigue dando sus humildes opiniones en redes sociales sobre diversos personajes del espectáculo. En esta oportunidad, el excondcutor de Latina cuestionó a la hija de Gisela Valcárcel por usar a Dios, cuando negó haber tenido un romance con Yaco Eskenazi.

Cabe mencionar que ‘Peluchín’ aseguró no dudar de la palabra de Ethel Pozo, pero sí criticó la forma en la que se defendió.

“Me preguntan de esta supuesta infidelidad entre Yaco y Ethel, los dos lo han desmentido. Él dijo que ama y valora a su familia, que Natalie es la mujer de su vida. Ella ha salido a decir que no estaría involucrada en algo así porque es una hija de Dios”, comentó González

Según Rodrigo, estas defensas son heredadas de su progenitora. “El Señor es para rezarlo y agradecerle por lo que nos otorga a diario, no para temas terrenales, menos triviales”, aseveró Rodrigo González.

Luego continuó con: “No digo que no sea cierto o no lo que ella afirma, no tenemos por qué dudar de su palabra, pero a Dios no hay que usarlo como vocero de nada, ni anteponerlo ante algo tan frívolo, tan de las debilidades de la carne humana”.