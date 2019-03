Rodrigo González acudió a Dirincri por un caso de suplantación de identidad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González se presentó esta mañana en la Dirincri para rendir su manifestación sobre la denuncia interpuesta por una excandidata municipal llamada Dora Yane Millones Caro De Wu.

El polémico conductor acudió en calidad de testigo por la presunta comisión de delito informático contra la fe pública- suplantación de identidad, en agravio de la señora antes mencionada.

"No es un caso que me corresponda a mí. Me han citado en calidad de testigo de un caso que hubo de suplantación de identidad -que no sé dónde tengo que ver yo en el tema- por una candidata a las elecciones municipales que se hizo una nota en el programa", comentó el popular 'Peluchín' a su salida de la Dirincri.

"Es absurdo pensar que yo puedo tener algún tipo de participación en esto, pero me han citado en calidad de testigo y tengo que venir a cumplir, ya está", agregó el compañero de Gigi Mitre, quien espera que no vuelva a ser citado.

Sobre su denuncia a policía por ataques homofóbicos

Por otro lado, el conductor de Válgame Dios se refirió a la denuncia que hizo en contra de un miembro de la PNP por ataques homofóbicos en Instagram.

"La discriminación se da siempre lamentablemente. Lo peor que puede pasar en este mundo es discriminar a otra persona por la razón que sea, pero yo la verdad no quiero perjudicarlo, no quiero que él se quede sin trabajo", declaró ante la prensa.

Asimismo, Rodrigo González aseguró que el tema está "olvidado" pues el efectivo le dijo que no había sido él quien realizó los comentarios homofóbicos.