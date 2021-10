Rodrigo González criticó a Aldo Miyashiro luego que el conductor del programa ‘La banda del Chino’ defendió a Andrea San Martín por el escándalo que vive la modelo debido a la denuncia de Juan Víctor, el padre de su menor hija.

Andrea San Martín dio una entrevista a ‘La Banda del Chino’ para dar sus descargos. Por lo que Miyashiro respaldó a la joven. “Es una figura que puede tener muchos defectos y que en el pasado ha cometido errores, ¿quién no ha cometido errores al comenzar en esta carrera muy joven, al ser impulsivo? No me voy a ponerla a juzgar, en ese tiempo no la conocía”, dijo el conductor en su programa en vivo.

Además Miyashiro señaló que no estaba de acuerdo con el análisis que hicieron algunos psicólogos del caso Andrea San Martín en el programa ‘Amor y Fuego’.

“Yo creo que los psicólogos deben opinar sobre temas generales, mas no específicos porque para eso necesitan tener un conocimiento del caso. Se pueden equivocar, decir que quiere poco a sus hijos desde una mirada lejana, me parece irresponsable. O sea con un audio, la gente puede decir que es psicópata, no es así”, remarcó.

MIRA AQUÍ: Melissa Paredes anuncia el fin de su relación con su esposo Rodrigo Cuba

En respuesta a este comentario, Rodrigo González lo calificó de “tibio”.

“Qué tibio, qué tibio es decir, lo que mucha gente lo usa como recurso, es ‘no, quienes somos nosotros para juzgar’ O sea nosotros estamos para opinar comportamientos que los personajes públicos realizan de manera pública y sus quejas y sus problemas los han transmitido y les ha servido para lucrar”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

HORÓSCOPO SEMANAL del 18 al 24 de octubre de 2021 | Predicciones con Carmen Briceño