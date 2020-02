Magaly Medina sorprendió al revelar en su programa que el gerente general de Latina, Juan Pablo Olivares, hace unos días conversó con Rodrigo González y le pidió regresar a su excasa televisora.

“Me contó Rodrigo González que hace unos días fue llamado por Juan Pablo Olivares, gerente general de Latina. Se reunieron en un lugar que Rodrigo escogió, discreto, porque así se manejan las negociaciones cuando se quiere contratar a una figura o cuando nadie quiere que se enteren. Bueno, lo llamó este señor Olivares y le dijo ‘¿qué podemos hacer Rodrigo para que tú vuelvas a Latina?’”, dijo la popular ‘Urraca’ tras haberse reunido esta tarde con el popular ‘Peluchín’.

Magaly Medina revela que gerente general de Latina le pidió volver a Rodrigo González. (Video: ATV)

Incluso, la conductora de televisión contó que le preguntaron a Rodrigo González cómo podrían hacer para lograr un acercamiento con Susana Umbert, gerenta a quien él se refiere como la “mata programas” en su cuenta de Instagram.

“Entonces me cuenta Rodrigo que él les pide varias cosas. Él les dice que sí podría volver a Latina, pero le dice que no quiere estar bajo el mando de Susana Umbert, que no quiere tener nada que ver con la productora de esa señora. Que él volvería pero con una productora propia o con una productora externa, pero que no tenga que ver con esta señora. Eso es lo que él pide, no tener nada que ver con ella”, agrega Magaly Medina.