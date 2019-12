Rodrigo González, más conocido en la farándula como ‘Peluchín', arremetió contra el participante de ‘El dúo perfecto’ mediante su cuenta de Instagram y lo llamó “Rodolfo” tras una supuesta infidelidad entre su esposa Korina Rivadeneira y el ex chico reality Gino Pesaressi.

“¡Al contrario! Estoy más entretenido que nunca, trabajo no me falta, talento menos, no necesito bailar en el programa de Gisela para figurar por dos soles y que todas las semanas te digan que no tienes talento y te aterricen, mi estimado Rodolfo”, escribió el exconductor de un programa de espectáculos.

La respuesta de ‘Peluchín’ viene luego de que el también piloto haya restado importancia a que dio a conocer que Rivadeneira y Pesaressi viajaron juntos a la ciudad de Arequipa.

“Todo nace de una persona en específico (Rodrigo González), imagino que esta persona estará aburrido ahora que está sin trabajo”, expresó Mario Hart.

Asimismo, Hart dijo que su esposa y el ex chico reality coincidieron y dijo que no le molesta para nada.

“Ella se fue a un evento, se fue a trabajar, y Gino también estaba en el evento, eso fue todo. Ella sí se pone la gorra de él, pero, ¿creen que es infidelidad ponerse una gorra? Y si ella borra la foto que se tomó con esta gorra es porque no le gustó cómo se veía en la foto. A mí no me molesta nada de esto”, manifestó el esposo de Korina Rivadeneira.

“Yo confío en mi esposa, mi esposa puede ser amiga de quien quiera. Mientras ella no me demuestre que yo no tengo porqué confiar en ella, yo seguiré confiando en ella, por eso estoy casado con ella, no podría estar casado con una persona en la que no confío. Yo tengo una mentalidad bien sencilla: si me quieren, si me aman, me van a respetar. Yo vivo tranquilo, yo no vivo pensando con quién estará Korina o si me estará engañando”, añadió.